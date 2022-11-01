Законопроект был направлен в Правительство России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ремезков рассказал, что в Правительство России направили законопроект об освобождении мобилизованных от выплат НДФЛ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«На заключение в Правительство России направили законопроект, который освобождает мобилизованных от выплат НДФЛ. В этом законопроекте о внесении изменений в налоговом законодательстве, разработанном депутатами и лидером нашей фракции Справедливая Россия — за правду, я являюсь одним из соавторов», — пишет Ремезков.

По словам парламентария, необходимо, чтобы все российские военнослужащие находились в равном положении. На данный момент подоходный налог не взимается с выплат тем гражданам, которые проходят срочную военную службу или призваны на военные сборы. «Важно предоставить аналогичную налоговую льготу мобилизованным в ходе СВО. Иначе получится, что государство одной рукой выдает мобилизованным 195 тысяч рублей, а другой рукой ежемесячно забирает из этой суммы 25 350 рублей. Нельзя допустить такую несправедливость к защитникам родины», — подчеркивает Александр Ремезков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан. Также должников, призванных в рамках частичной мобилизации, временно освободили от уплаты долга.