09 ноября 2022
08 ноября 2022

Жители Ноябрьска удивились новой инсталляции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей скульптуры «Лом». Екатеринбург, арматура, скульптура из металла
Металлическая инсталляция в Ноябрьске вызвала живое обсуждение у жителей (фото из архива) Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обсудили странную конструкцию, появившуюся в парке. Пост с комментариями жителей опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новая инсталляция в Ноябрьске», — пишет администрация группы в посте, предваряющем фото. Пост набрал более 40 комментариев, мнения пользователей разделились.

«Кто-то просто забыл груду металла посреди парка», — пишет Даниил. «У нас на работе практически каждый день вывозятся похожие конструкции на металлолом», — делится похожим мнением Влад. «У меня такая же инсталляция в гараже стоит», — иронизирует пользователь под ником Обито Учиха.

«Залипательно», — умиляется Эльмира Тукаева. «Красиво», — соглашается с ней Юлия Новикова. «Есть, с чем поработать. Может что интересное с видео намутить получится», — строит догадки пользователь под ником Reo Береснев.

Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, прошедших в рамках «Ночи искусств», прошедшей в Салехарде. Более тысячи человек приняли участие во всероссийской акции.

Арт-объект в Ноябрьске вызвал обсуждение в соцсетях
Фото:

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обсудили странную конструкцию, появившуюся в парке. Пост с комментариями жителей опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Новая инсталляция в Ноябрьске», — пишет администрация группы в посте, предваряющем фото. Пост набрал более 40 комментариев, мнения пользователей разделились. «Кто-то просто забыл груду металла посреди парка», — пишет Даниил. «У нас на работе практически каждый день вывозятся похожие конструкции на металлолом», — делится похожим мнением Влад. «У меня такая же инсталляция в гараже стоит», — иронизирует пользователь под ником Обито Учиха. «Залипательно», — умиляется Эльмира Тукаева. «Красиво», — соглашается с ней Юлия Новикова. «Есть, с чем поработать. Может что интересное с видео намутить получится», — строит догадки пользователь под ником Reo Береснев. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, прошедших в рамках «Ночи искусств», прошедшей в Салехарде. Более тысячи человек приняли участие во всероссийской акции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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