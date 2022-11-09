Жители Ноябрьска удивились новой инсталляции. Фото

10 ноября 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Металлическая инсталляция в Ноябрьске вызвала живое обсуждение у жителей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) обсудили странную конструкцию, появившуюся в парке. Пост с комментариями жителей опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Новая инсталляция в Ноябрьске», — пишет администрация группы в посте, предваряющем фото. Пост набрал более 40 комментариев, мнения пользователей разделились. «Кто-то просто забыл груду металла посреди парка», — пишет Даниил. «У нас на работе практически каждый день вывозятся похожие конструкции на металлолом», — делится похожим мнением Влад. «У меня такая же инсталляция в гараже стоит», — иронизирует пользователь под ником Обито Учиха. «Залипательно», — умиляется Эльмира Тукаева. «Красиво», — соглашается с ней Юлия Новикова. «Есть, с чем поработать. Может что интересное с видео намутить получится», — строит догадки пользователь под ником Reo Береснев. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, прошедших в рамках «Ночи искусств», прошедшей в Салехарде. Более тысячи человек приняли участие во всероссийской акции. Арт-объект в Ноябрьске вызвал обсуждение в соцсетях Фото: группа «Происшествия Ноябрьск», Вк

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обсудили странную конструкцию, появившуюся в парке. Пост с комментариями жителей опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Новая инсталляция в Ноябрьске», — пишет администрация группы в посте, предваряющем фото. Пост набрал более 40 комментариев, мнения пользователей разделились. «Кто-то просто забыл груду металла посреди парка», — пишет Даниил. «У нас на работе практически каждый день вывозятся похожие конструкции на металлолом», — делится похожим мнением Влад. «У меня такая же инсталляция в гараже стоит», — иронизирует пользователь под ником Обито Учиха. «Залипательно», — умиляется Эльмира Тукаева. «Красиво», — соглашается с ней Юлия Новикова. «Есть, с чем поработать. Может что интересное с видео намутить получится», — строит догадки пользователь под ником Reo Береснев. Ранее URA.RU рассказало о мероприятиях, прошедших в рамках «Ночи искусств», прошедшей в Салехарде. Более тысячи человек приняли участие во всероссийской акции.