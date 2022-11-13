13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюмени горит офисное здание. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Здание загорелось ночью (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Республики горит офисное здание. Об этом сообщают жители города в соцсетях. Информацию также подтвердили по телефону экстренной службы.

«Горит здание сейчас на республики 250б», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о возгорании появилось в паблике в 00:41 по местному времени. По единому телефону пожарных и спасателей 101 корреспонденту URA.RU уточнили, что пожар на момент написания новости еще не потушен.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с просьбой уточнить подробности произошедшего. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Республики горит офисное здание. Об этом сообщают жители города в соцсетях. Информацию также подтвердили по телефону экстренной службы. «Горит здание сейчас на республики 250б», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о возгорании появилось в паблике в 00:41 по местному времени. По единому телефону пожарных и спасателей 101 корреспонденту URA.RU уточнили, что пожар на момент написания новости еще не потушен. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с просьбой уточнить подробности произошедшего. На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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