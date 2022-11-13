В Тюмени горит офисное здание. Видео

14 ноября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Здание загорелось ночью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Республики горит офисное здание. Об этом сообщают жители города в соцсетях. Информацию также подтвердили по телефону экстренной службы. «Горит здание сейчас на республики 250б», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о возгорании появилось в паблике в 00:41 по местному времени. По единому телефону пожарных и спасателей 101 корреспонденту URA.RU уточнили, что пожар на момент написания новости еще не потушен. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с просьбой уточнить подробности произошедшего. На момент публикации новости ответ ожидается.

В Тюмени на улице Республики горит офисное здание. Об этом сообщают жители города в соцсетях. Информацию также подтвердили по телефону экстренной службы. «Горит здание сейчас на республики 250б», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о возгорании появилось в паблике в 00:41 по местному времени. По единому телефону пожарных и спасателей 101 корреспонденту URA.RU уточнили, что пожар на момент написания новости еще не потушен. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области с просьбой уточнить подробности произошедшего. На момент публикации новости ответ ожидается.