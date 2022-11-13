В УГИБДД по Тюменской области новое назначение: на должность командира полка ДПС утвержден подполковник полиции Игорь Швец. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Приказом начальника УМВД России по Тюменской области на должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Игорь Сергеевич Швец. Он начал службу в ОВД в январе 2000 года», — сообщает telegram-канал Госавтоинспекции региона.
Свой профессиональный путь Игорь Швец начал в должности милиционера охранно-конвойной службы изолятора временного содержания Аромашевского РОВД. В нем же служил в отделении уголовного розыска, на различных должностях.
С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Начинал он с позиции инспектора, а в последнее время работал заместителем командира.
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