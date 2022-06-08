Отделения «Почты России» в Кургане отказались от телефонов

09 июня 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на ликвидацию телефонов в отделениях Почты России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана Татьяна Волкова пожаловалась на ликвидацию местных номеров телефонов в отделениях «Почты России». По ее словам, теперь курганцы вынуждены узнавать всю информацию напрямую в офисе. Об этом она сообщила на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Зачем ликвидировать местные телефоны в отделениях „Почты России“? Предложение ходить самим в офис и узнавать, как они работают с документами, достойно восхищения. А наше 26 отделение на ул. Пушкина, 43, закрытое по надуманной причине, вынуждает нарезать круги по городу, чтобы просто узнать на главпочтамте пора ли к ним приходить», — пишет пользовательница Татьяна Волкова. По данным онлайн-карт и официального сайта «Почты России», местные номера отсутствуют в отделениях Заозерного, Энергетиков, а также в некоторых офисах в центре города. Вместо них указан единый номер горячей линии 8 (800) 100-00-00. Голосовой помощник на линии сообщил, что узнать ответы на интересующие вопросы клиенты могут при личном посещении отделений. По номеру телефона Управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Курганской области сообщают что абонент не подключен к сети. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. До этого URA.RU сообщало, что в Кургане «Почту России» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение сроков доставки. Однако акционерное общество с этим не согласилась и оспаривает административное наказание. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жительница Кургана Татьяна Волкова пожаловалась на ликвидацию местных номеров телефонов в отделениях «Почты России». По ее словам, теперь курганцы вынуждены узнавать всю информацию напрямую в офисе. Об этом она сообщила на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Зачем ликвидировать местные телефоны в отделениях „Почты России“? Предложение ходить самим в офис и узнавать, как они работают с документами, достойно восхищения. А наше 26 отделение на ул. Пушкина, 43, закрытое по надуманной причине, вынуждает нарезать круги по городу, чтобы просто узнать на главпочтамте пора ли к ним приходить», — пишет пользовательница Татьяна Волкова. По данным онлайн-карт и официального сайта «Почты России», местные номера отсутствуют в отделениях Заозерного, Энергетиков, а также в некоторых офисах в центре города. Вместо них указан единый номер горячей линии 8 (800) 100-00-00. Голосовой помощник на линии сообщил, что узнать ответы на интересующие вопросы клиенты могут при личном посещении отделений. По номеру телефона Управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Курганской области сообщают что абонент не подключен к сети. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. До этого URA.RU сообщало, что в Кургане «Почту России» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение сроков доставки. Однако акционерное общество с этим не согласилась и оспаривает административное наказание.