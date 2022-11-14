14 ноября 2022

Из Тюмени запускают новый международный рейс

Рейс из Тюмени в Бишкек начнет летать с 6 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Бишкек, манас
Рейсы в столицу Киргизии будут выполняться по вторникам Фото:

Авиакомпания Utair с 6 декабря начинает летать из Тюмени в Бишкек (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Вылет из Тюмени в 16:20, прибытие в Бишкек в 20:05 (по местному времени)», — рассказали в аэропорту.

По данным перевозчика, время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 7 315 рублей.

Ранее агентство писало, что Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Самолеты из Рощино вылетают раз в неделю по пятницам.

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Авиакомпания Utair с 6 декабря начинает летать из Тюмени в Бишкек (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Вылет из Тюмени в 16:20, прибытие в Бишкек в 20:05 (по местному времени)», — рассказали в аэропорту. По данным перевозчика, время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 7 315 рублей. Ранее агентство писало, что Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Самолеты из Рощино вылетают раз в неделю по пятницам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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