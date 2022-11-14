Из Тюмени запускают новый международный рейс

Рейс из Тюмени в Бишкек начнет летать с 6 декабря

15 ноября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Рейсы в столицу Киргизии будут выполняться по вторникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair с 6 декабря начинает летать из Тюмени в Бишкек (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Вылет из Тюмени в 16:20, прибытие в Бишкек в 20:05 (по местному времени)», — рассказали в аэропорту. По данным перевозчика, время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 7 315 рублей. Ранее агентство писало, что Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Самолеты из Рощино вылетают раз в неделю по пятницам.

Авиакомпания Utair с 6 декабря начинает летать из Тюмени в Бишкек (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Вылет из Тюмени в 16:20, прибытие в Бишкек в 20:05 (по местному времени)», — рассказали в аэропорту. По данным перевозчика, время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 7 315 рублей. Ранее агентство писало, что Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Самолеты из Рощино вылетают раз в неделю по пятницам.