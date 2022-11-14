Из Тюмени запускают новый международный рейс

Рейсы в столицу Киргизии будут выполняться по вторникам
Авиакомпания Utair с 6 декабря начинает летать из Тюмени в Бишкек (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно. Вылет из Тюмени в 16:20, прибытие в Бишкек в 20:05 (по местному времени)», — рассказали в аэропорту.
По данным перевозчика, время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 7 315 рублей.
Ранее агентство писало, что Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Самолеты из Рощино вылетают раз в неделю по пятницам.
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