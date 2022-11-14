В районе ЯНАО торжественно отправили на службу группу срочников

В Пуровском районе проводили 32 призывника
В Пуровском районе ЯНАО на службу торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщает telegram-канал «Мобилизация Ямал».
«В Пуровском районе торжественно проводили 32 призывника-срочника. Мероприятие прошло в спорткомплексе «Геолог», — говорится в сообщении.
Помимо призывников на мероприятии присутствовали родственники, представители органов власти и участники «Молодой Гвардии Единой России».
Ранее сообщалось, что из Ноябрьска отправилось на службу 72 ямальца. В текущем году из региона служить пойдет тысяча призывников.
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