14 ноября 2022

В районе ЯНАО торжественно отправили на службу группу срочников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, срочники, призыв в армию, срочная служба, осенний призыв, железнодорожная станция егоршино
В Пуровском районе проводили 32 призывника Фото:

В Пуровском районе ЯНАО на службу торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщает telegram-канал «Мобилизация Ямал».

«В Пуровском районе торжественно проводили 32 призывника-срочника. Мероприятие прошло в спорткомплексе «Геолог», — говорится в сообщении.

Помимо призывников на мероприятии присутствовали родственники, представители органов власти и участники «Молодой Гвардии Единой России».

Ранее сообщалось, что из Ноябрьска отправилось на службу 72 ямальца. В текущем году из региона служить пойдет тысяча призывников.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Пуровском районе ЯНАО на службу торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщает telegram-канал «Мобилизация Ямал». «В Пуровском районе торжественно проводили 32 призывника-срочника. Мероприятие прошло в спорткомплексе «Геолог», — говорится в сообщении. Помимо призывников на мероприятии присутствовали родственники, представители органов власти и участники «Молодой Гвардии Единой России». Ранее сообщалось, что из Ноябрьска отправилось на службу 72 ямальца. В текущем году из региона служить пойдет тысяча призывников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...