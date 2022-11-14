В районе ЯНАО торжественно отправили на службу группу срочников

15 ноября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе проводили 32 призывника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО на службу торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщает telegram-канал «Мобилизация Ямал». «В Пуровском районе торжественно проводили 32 призывника-срочника. Мероприятие прошло в спорткомплексе «Геолог», — говорится в сообщении. Помимо призывников на мероприятии присутствовали родственники, представители органов власти и участники «Молодой Гвардии Единой России». Ранее сообщалось, что из Ноябрьска отправилось на службу 72 ямальца. В текущем году из региона служить пойдет тысяча призывников.

В Пуровском районе ЯНАО на службу торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщает telegram-канал «Мобилизация Ямал». «В Пуровском районе торжественно проводили 32 призывника-срочника. Мероприятие прошло в спорткомплексе «Геолог», — говорится в сообщении. Помимо призывников на мероприятии присутствовали родственники, представители органов власти и участники «Молодой Гвардии Единой России». Ранее сообщалось, что из Ноябрьска отправилось на службу 72 ямальца. В текущем году из региона служить пойдет тысяча призывников.