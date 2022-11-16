16 ноября 2022

Глава Чечни высмеял действия СБУ, которая «никак не может его найти»

Кадыров выразил готовность передать СБУ все данные о его местонахождении
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров: «Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного» Фото:
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Он сказал, что долго им искать его не придется, ведь он находится в центре Грозного.

«Это опять я — мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Кадыров, который находится в розыске [СБУ]. Господа СБУшники, […] я сам приеду за вами и накажу вас за все ваши преступления. Мы вас уничтожаем и продолжим уничтожать и ловить. Знаете сколько у меня пленных?» — вопросил он в telegram.

Кадыров заявил, что если СБУ нужна информация о его местонахождении, локацию он может отправить сам. Он пригрозил, что даже если сам приедет к СБУ, то у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать.

Вечером, 16 ноября, СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. В базе данных было указано его имя и дата рождения. При этом о причинах розыска сказано не было.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Он сказал, что долго им искать его не придется, ведь он находится в центре Грозного. «Это опять я — мобильный репортер ЧГТРК „Грозный“ Рамзан Кадыров, который находится в розыске [СБУ]. Господа СБУшники, […] я сам приеду за вами и накажу вас за все ваши преступления. Мы вас уничтожаем и продолжим уничтожать и ловить. Знаете сколько у меня пленных?» — вопросил он в telegram. Кадыров заявил, что если СБУ нужна информация о его местонахождении, локацию он может отправить сам. Он пригрозил, что даже если сам приедет к СБУ, то у украинских силовиков не хватит мужества его арестовать. Вечером, 16 ноября, СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. В базе данных было указано его имя и дата рождения. При этом о причинах розыска сказано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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