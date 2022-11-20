20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Тюменской области проходит ротация в судах

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, флаг россии, судебный процесс
Председатели судов оставляют должности из-за отставок или ради новых назначений Фото:

Районные суды Тюменской области лишаются председателей: в Уватском районе на эту должность уже объявлен конкурс, а в Армизонском руководитель суда подала в отставку. Об этом на своем сайте сообщает Квалификационная коллегия судей региона.

«Вакансия. Открыт конкурс на должность председателя Уватского районного суда Тюменской области», — сообщает ККС региона на своем сайте.

Эту позицию с 15 декабря 2016 года занимает Кирилл Русаков. В августе он, в числе иных претендентов, был рекомендован на аналогичную должность, но в Ленинском районном суде Тюмени.

Как сообщают в ККС, также в скором времени лишится председателя Армизонский районный суд. Его глава Любовь Рахимова подала в отставку, ее полномочия истекают в январе 2023 года. В ближайшее время ее заявление будет рассмотрено.

Как сообщало URA.RU, о своем желании уйти в отставку ранее заявила председатель Омутинского районного суда Наталья Баева. А в мае в Ленинском районном суде на заслуженный отдых проводили главу Сергея Ракова.

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Районные суды Тюменской области лишаются председателей: в Уватском районе на эту должность уже объявлен конкурс, а в Армизонском руководитель суда подала в отставку. Об этом на своем сайте сообщает Квалификационная коллегия судей региона. «Вакансия. Открыт конкурс на должность председателя Уватского районного суда Тюменской области», — сообщает ККС региона на своем сайте. Эту позицию с 15 декабря 2016 года занимает Кирилл Русаков. В августе он, в числе иных претендентов, был рекомендован на аналогичную должность, но в Ленинском районном суде Тюмени. Как сообщают в ККС, также в скором времени лишится председателя Армизонский районный суд. Его глава Любовь Рахимова подала в отставку, ее полномочия истекают в январе 2023 года. В ближайшее время ее заявление будет рассмотрено. Как сообщало URA.RU, о своем желании уйти в отставку ранее заявила председатель Омутинского районного суда Наталья Баева. А в мае в Ленинском районном суде на заслуженный отдых проводили главу Сергея Ракова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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