В Тюменской области проходит ротация в судах

Председатели судов оставляют должности из-за отставок или ради новых назначений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Районные суды Тюменской области лишаются председателей: в Уватском районе на эту должность уже объявлен конкурс, а в Армизонском руководитель суда подала в отставку. Об этом на своем сайте сообщает Квалификационная коллегия судей региона.

«Вакансия. Открыт конкурс на должность председателя Уватского районного суда Тюменской области», — сообщает ККС региона на своем сайте.

Эту позицию с 15 декабря 2016 года занимает Кирилл Русаков. В августе он, в числе иных претендентов, был рекомендован на аналогичную должность, но в Ленинском районном суде Тюмени.

Как сообщают в ККС, также в скором времени лишится председателя Армизонский районный суд. Его глава Любовь Рахимова подала в отставку, ее полномочия истекают в январе 2023 года. В ближайшее время ее заявление будет рассмотрено.

Как сообщало URA.RU, о своем желании уйти в отставку ранее заявила председатель Омутинского районного суда Наталья Баева. А в мае в Ленинском районном суде на заслуженный отдых проводили главу Сергея Ракова.