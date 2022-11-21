21 ноября 2022
20 ноября 2022
19 ноября 2022

Тюменские власти смогут включать в состав городов дачные поселки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Садоводческое общество
Правительство региона разработает требования для укрупнения городов за счет дач Фото:

Правительство Тюменской области сможет по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

«Законопроектом предлагается установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт, отнести к компетенции органов исполнительной власти области», — говорится в тексте документа. Проект внесен в облдуму в связи с изменением федерального законодательства.

Законопроект поступил в комитет по экономической политике и градостроительству регионального парламента. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Правительство Тюменской области сможет по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Законопроектом предлагается установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт, отнести к компетенции органов исполнительной власти области», — говорится в тексте документа. Проект внесен в облдуму в связи с изменением федерального законодательства. Законопроект поступил в комитет по экономической политике и градостроительству регионального парламента. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...