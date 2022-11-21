Тюменские власти смогут включать в состав городов дачные поселки

22 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Правительство региона разработает требования для укрупнения городов за счет дач Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Правительство Тюменской области сможет по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Законопроектом предлагается установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт, отнести к компетенции органов исполнительной власти области», — говорится в тексте документа. Проект внесен в облдуму в связи с изменением федерального законодательства. Законопроект поступил в комитет по экономической политике и градостроительству регионального парламента. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета.

Правительство Тюменской области сможет по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Законопроектом предлагается установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт, отнести к компетенции органов исполнительной власти области», — говорится в тексте документа. Проект внесен в облдуму в связи с изменением федерального законодательства. Законопроект поступил в комитет по экономической политике и градостроительству регионального парламента. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комитета.