21 ноября 2022

В Тюмени просят деньги на реабилитацию военнослужащих, вернувшихся с СВО

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Военнослужащим, вернувшимся с СВО, помогут поправить физическое и моральное здоровье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Общественная организация «Движение — жизнь» из Тюмени заявила на конкурс президентских грантов проект, направленный на психофизическую реабилитацию участников спецоперации — тюменцев, ямальцев и жителей ХМАО. Проект размещен на сайте конкурса.

«На базе частного физкультурно-оздоровительного центра в Тюмени будет создана служба для психофизической реабилитации участников СВО. За год реабилитацию пройдут 100 человек — жители Тюмени, Тюменской области, ЯНАО и ХМАО», — говорится в описании проекта, размещенного на сайте конкурса президентских грантов.

Участникам спецоперации, вернувшимся домой, авторы обещают провести диагностику, комплекс физической реабилитации, а также оказать психологическое сопровождение. Специалисты помогут военнослужащим проработать полученные психотравмы и стрессы, справиться с переутомлением и депрессией. С ними будут работать инструктор ЛФК, кардиолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, врач спортивной медицины и психолог.

«Реабилитация участников боевых действий не может происходить сама собой. Более 35% ветеранов (на примере Афганистана, Чечни) имели серьезные психологические и физические проблемы, связанные с ранениями, и не смогли адаптироваться в гражданском обществе. Участников спецоперации нельзя оставлять в изоляции, без должного внимания общественности, в независимости от полученного ущерба здоровью», — поясняют авторы проекта.

На реализацию идеи общественная организация просит 3,1 млн рублей. Еще три миллиона НКО готово внести за счет собственных средств.

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Общественная организация «Движение — жизнь» из Тюмени заявила на конкурс президентских грантов проект, направленный на психофизическую реабилитацию участников спецоперации — тюменцев, ямальцев и жителей ХМАО. Проект размещен на сайте конкурса. «На базе частного физкультурно-оздоровительного центра в Тюмени будет создана служба для психофизической реабилитации участников СВО. За год реабилитацию пройдут 100 человек — жители Тюмени, Тюменской области, ЯНАО и ХМАО», — говорится в описании проекта, размещенного на сайте конкурса президентских грантов. Участникам спецоперации, вернувшимся домой, авторы обещают провести диагностику, комплекс физической реабилитации, а также оказать психологическое сопровождение. Специалисты помогут военнослужащим проработать полученные психотравмы и стрессы, справиться с переутомлением и депрессией. С ними будут работать инструктор ЛФК, кардиолог, травматолог-ортопед, нейрохирург, врач спортивной медицины и психолог. «Реабилитация участников боевых действий не может происходить сама собой. Более 35% ветеранов (на примере Афганистана, Чечни) имели серьезные психологические и физические проблемы, связанные с ранениями, и не смогли адаптироваться в гражданском обществе. Участников спецоперации нельзя оставлять в изоляции, без должного внимания общественности, в независимости от полученного ущерба здоровью», — поясняют авторы проекта. На реализацию идеи общественная организация просит 3,1 млн рублей. Еще три миллиона НКО готово внести за счет собственных средств.
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