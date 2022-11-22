Власти курганского города винят местных жителей в сломанных колонках

В городе работают 4 из 12 колонок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители города Катайска Курганской области специально ломают водоразборные колонки. Сейчас большинство колонок не работают. Об этом представители администрации Катайского муниципального округа написали в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

«В городе Катайске, действительно, часть водоразборных колонок не работает. К сожалению, некоторые жители целенаправленно ломают колонки. В настоящее время на территории города работает четыре водоразборных колонки, требуют ремонта восемь колонок. К сожалению, сроки ремонта затягиваются в связи с дефицитом запасных частей. При поступлении необходимых деталей сотрудниками будут произведены ремонтные работы», — оставили свой комментарий представители администрации под постом, размещенным в группе.

Сотрудники администрации отметили, что ООО «Водоканал» поддерживает в рабочем состоянии колонки, находящиеся в частях города, где частные дома не подключены к центральной системе водоснабжения. Владельцы этих домов заключили с организацией договор на обслуживание. В администрации добавили, что остальные люди, которые пользуются колонками, набирают там воду незаконно. Этим жителям города также рекомендовали заключить договор с ООО «Водоканал».

В июле жители Катайска по ночам оставались без воды. Это произошло из-за неисправности оборудования водонапорных скважин. Позже в городе на скважинах заменили два насоса, что, по словам властей, помогло системе водоснабжения работать на полную мощность.