Тюменка выиграла суд со скандально известным застройщиком

24 ноября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону пострадавшей и обязал строителей выплатить ей в три раза больше денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Клиентка фирмы «МФ Строй», обманувшей десятки семей, отсудила у строительной компании 8,7 миллионов рублей. О выигрышном процессе сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Удовлетворен иск к ООО „МФ Строй“ о взыскании средств, уплаченных по договору подряда. Суд взыскал с компании в пользу истца деньги в размере 2,65 млн рублей, такую же неустойку, моральный вред — 500 тысяч рублей, штраф — 2,9 млн рублей, госпошлину — 35 000 рублей. Всего 8,7 млн рублей», — сообщает пресс-служба. О деятельности строителей из «МФ Строй» (и второго ее юрлица) URA.RU рассказывало ранее. Компания, занимающаяся возведением частных домов, взяла деньги с более чем 60 семей, а затем начала процедуру банкротства и отказалась строить. Клиенты остались без жилья и с долгами. В конкретном случае победившей истицы (которой защитить ее права помог областной Роспотребнадзор) за 2,65 млн рублей женщина получила свайный фундамент, септик, скважину и сип-панели, которые строители завезли на участок. Однако вскоре тюменка узнала, что компания ликвидирована, и возвращать ей деньги подрядчик не захотел. Женщина обратилась в суд, ее примеру последовала и часть других пострадавших.

Клиентка фирмы «МФ Строй», обманувшей десятки семей, отсудила у строительной компании 8,7 миллионов рублей. О выигрышном процессе сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Удовлетворен иск к ООО „МФ Строй“ о взыскании средств, уплаченных по договору подряда. Суд взыскал с компании в пользу истца деньги в размере 2,65 млн рублей, такую же неустойку, моральный вред — 500 тысяч рублей, штраф — 2,9 млн рублей, госпошлину — 35 000 рублей. Всего 8,7 млн рублей», — сообщает пресс-служба. О деятельности строителей из «МФ Строй» (и второго ее юрлица) URA.RU рассказывало ранее. Компания, занимающаяся возведением частных домов, взяла деньги с более чем 60 семей, а затем начала процедуру банкротства и отказалась строить. Клиенты остались без жилья и с долгами. В конкретном случае победившей истицы (которой защитить ее права помог областной Роспотребнадзор) за 2,65 млн рублей женщина получила свайный фундамент, септик, скважину и сип-панели, которые строители завезли на участок. Однако вскоре тюменка узнала, что компания ликвидирована, и возвращать ей деньги подрядчик не захотел. Женщина обратилась в суд, ее примеру последовала и часть других пострадавших.