На тюменских чиновников пожаловались в Госдуму

Общественники недовольны вырубкой деревьев, которые обеспечивают тюменцев кислородом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Общественники пожаловались в Госдуму на департамент лесного комплекса Тюменской области из-за вырубки деревьев в лесопарковых зонах. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты региона. В ответ депутат ГД РФ Ольга Тимофеева назвала действия властей «недобросовестными».

«С одобрения департамента лесного комплекса Тюменской области происходит вырубка леса в районе санатория „Сибирь“, входящего в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг Тюмени. Законодательством не запрещено осуществлять выборочные рубки в „зеленых щитах“. Однако это не означает, что нужно этим пользоваться с целью купли-продажи деревьев. Группа экологического контроля направила обращения в ГД РФ и получила ответ от депутата Ольги Тимофеевой», — сообщается на сайте палаты.

Тимофеева является председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также автором законопроекта о «зеленых щитах». В своем ответе тюменцам она поддержала их доводы и подчеркнула, что передала предложения представителю Тюменской области в ГД РФ Ивану Квитке.

«Согласна, что есть еще правовые „лазейки“, которыми пользуются недобросовестные чиновники. Считаю недопустимым любой освоение таких лесов, за исключением вырубки для соблюдения санитарной безопасности», — указано в письме от Ольги Тимофеевой.

Предложения общественников по совершенствованию законодательства переданы в комитет ГД РФ по экологии. Как отметил председатель группы экологического контроля ОП ТО Альберт Фахрутдинов, общественники надеются, что это обеспечит лесам «неприкосновенность от попыток местных чиновников „осваивать“ их территории с целью добычи „товара“, как зачастую ими расцениваются деревья».

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.