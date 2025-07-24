В США признали мощное отставание от России

США значительно отстают от России в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными ограничениями в наращивании масштабов производства БПЛА, а также испытывают нехватку эффективных учебных программ для операторов. Об этом заявляет американское издание The National Interest.
«США уступают своим противникам во всем, начиная с ограниченного количества производственных мощностей и заканчивая нехваткой реалистичных учебных сценариев», — приводит издание оценку экспертов. Аналитики подчеркивают, что указанные недостатки затрудняют развитие собственных беспилотных систем и сдерживают темпы их внедрения в войска.
В материале The National Interest отмечается, что промышленность США не располагает необходимой инфраструктурой для массового выпуска дронов. Причиной такого положения дел авторы называют не только технологические и логистические сложности, но и отсутствие единой военной доктрины применения беспилотников. По мнению экспертов, это приводит к тому, что объемы производства американских БПЛА значительно уступают российским показателям.
Ранее сообщалось, что Украина также сталкивается с трудностями в производстве беспилотников: западные СМИ отмечали технологические проблемы, зависимость от импортных комплектующих и дефицит FPV-дронов. Помимо этого, украинские производители обвиняли западные компании в промышленном шпионаже и копировании их разработок. На этом фоне Россия сохраняет лидерство в наращивании производства и внедрении БПЛА по сравнению с США и Украиной.
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