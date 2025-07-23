ВСУ атакуют Геническ, начался мощный пожар

Украинские военные атаковали город Геническ в Херсонской области, в результате чего начался пожар после падения сбитого беспилотника. О происшествии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУМЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым», — написал Сальдо. Он отметил, что сотрудники МЧС работают на месте происшествия, чтобы локализовать возгорание. «Предварительно, жертв нет», — добавил губернатор в telegram-канале.
За последние сутки Херсонская область уже подвергалась масштабным атакам со стороны ВСУ, в результате которых возникли крупные лесные пожары на площади более 600 гектаров и были повреждены объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Также сообщалось о многочисленных обстрелах населенных пунктов и повреждении электроподстанции, что привело к отключению света у десятков тысяч жителей. Подразделения ПВО региона ранее за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников.
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