Мединский и Умеров начали встречу в Стамбуле

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стартовал с двусторонней встречи глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Встреча проходит во дворце Чираган в формате тет-а-тет. Там же пройдут основные переговоры. В состав российской делегации, помимо Мединского, входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Это третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной с начала конфликта. Итогом майской и июньской встречи стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих Украине. URA.RU ведет онлайн-трансляцию нынешних переговоров.
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