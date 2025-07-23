Мединский и Умеров начали встречу в Стамбуле

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Третий раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стартовал с двусторонней встречи глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Встреча проходит во дворце Чираган в формате тет-а-тет. Там же пройдут основные переговоры. В состав российской делегации, помимо Мединского, входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин

Это третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной с начала конфликта. Итогом майской и июньской встречи стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих Украине. URA.RU ведет онлайн-трансляцию нынешних переговоров.

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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стартовал с двусторонней встречи глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Встреча проходит во дворце Чираган в формате тет-а-тет. Там же пройдут основные переговоры. В состав российской делегации, помимо Мединского, входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.  Это третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной с начала конфликта. Итогом майской и июньской встречи стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих Украине. URA.RU ведет онлайн-трансляцию нынешних переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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