Тюменская поликлиника за полгода выявила 30 случаев рака груди

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Все случаи были выявлены в рамках диспансеризации
Все случаи были выявлены в рамках диспансеризации Фото:

В тюменской поликлинике №3 за первую половину 2025 года выявили 30 случаев рака молочной железы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Во время диспансеризации в поликлинике № 3 было выявлено 90 случаев подозрений на онкологические заболевания. Треть от общей цифры — 30 случаев — это рак молочной железы», — сообщили в департаменте.

Специалисты сообщают, что рак молочной железы — один из самых распространенных видов рака. Однако эффективность его лечения зависит от его своевременного выявления.

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В тюменской поликлинике №3 за первую половину 2025 года выявили 30 случаев рака молочной железы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Во время диспансеризации в поликлинике № 3 было выявлено 90 случаев подозрений на онкологические заболевания. Треть от общей цифры — 30 случаев — это рак молочной железы», — сообщили в департаменте. Специалисты сообщают, что рак молочной железы — один из самых распространенных видов рака. Однако эффективность его лечения зависит от его своевременного выявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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