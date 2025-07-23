Тюменская поликлиника за полгода выявила 30 случаев рака груди

Все случаи были выявлены в рамках диспансеризации
В тюменской поликлинике №3 за первую половину 2025 года выявили 30 случаев рака молочной железы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Во время диспансеризации в поликлинике № 3 было выявлено 90 случаев подозрений на онкологические заболевания. Треть от общей цифры — 30 случаев — это рак молочной железы», — сообщили в департаменте.
Специалисты сообщают, что рак молочной железы — один из самых распространенных видов рака. Однако эффективность его лечения зависит от его своевременного выявления.
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