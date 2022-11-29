Бывший военком Кургана устроился на новую работу

Бывший военный комиссар города Кургана Сергей Васильев устроился на работу в Курганский арбитражный суд. Информация о новом сотруднике появилась на сайте организации.
«В Арбитражный суд Курганской области назначен администратор суда — Васильев Сергей Анатольевич, ранее занимавший должность военного комиссара города Кургана», — сообщили в суде. Должность была вакантна с августа текущего года.
Новый администратор был представлен коллективу в середине ноября. Васильева представили начальник управления судебного департамента области Валерий Пахомов и председатель Арбитражного суда Вячеслав Доставалов.
На должности администратора до прихода Васильева 18 лет отработал Леонид Куликовских. Он был освобожден от обязанностей из-за достижения предельного возраста госслужащего.
Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Кургана покинул свою должность. Сергей Васильев прослужил военкомом более 12 лет.
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