29 ноября 2022

Бывший военком Кургана устроился на новую работу

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, васильев сергей
Сергей Васильев после увольнения из военкомата Кургана перешел на новую работу Фото:

Бывший военный комиссар города Кургана Сергей Васильев устроился на работу в Курганский арбитражный суд. Информация о новом сотруднике появилась на сайте организации.

«В Арбитражный суд Курганской области назначен администратор суда — Васильев Сергей Анатольевич, ранее занимавший должность военного комиссара города Кургана», — сообщили в суде. Должность была вакантна с августа текущего года.

Новый администратор был представлен коллективу в середине ноября. Васильева представили начальник управления судебного департамента области Валерий Пахомов и председатель Арбитражного суда Вячеслав Доставалов.

На должности администратора до прихода Васильева 18 лет отработал Леонид Куликовских. Он был освобожден от обязанностей из-за достижения предельного возраста госслужащего.

Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Кургана покинул свою должность. Сергей Васильев прослужил военкомом более 12 лет.

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Бывший военный комиссар города Кургана Сергей Васильев устроился на работу в Курганский арбитражный суд. Информация о новом сотруднике появилась на сайте организации. «В Арбитражный суд Курганской области назначен администратор суда — Васильев Сергей Анатольевич, ранее занимавший должность военного комиссара города Кургана», — сообщили в суде. Должность была вакантна с августа текущего года. Новый администратор был представлен коллективу в середине ноября. Васильева представили начальник управления судебного департамента области Валерий Пахомов и председатель Арбитражного суда Вячеслав Доставалов. На должности администратора до прихода Васильева 18 лет отработал Леонид Куликовских. Он был освобожден от обязанностей из-за достижения предельного возраста госслужащего. Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Кургана покинул свою должность. Сергей Васильев прослужил военкомом более 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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