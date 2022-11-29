Бывший военком Кургана устроился на новую работу

30 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сергей Васильев после увольнения из военкомата Кургана перешел на новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший военный комиссар города Кургана Сергей Васильев устроился на работу в Курганский арбитражный суд. Информация о новом сотруднике появилась на сайте организации. «В Арбитражный суд Курганской области назначен администратор суда — Васильев Сергей Анатольевич, ранее занимавший должность военного комиссара города Кургана», — сообщили в суде. Должность была вакантна с августа текущего года. Новый администратор был представлен коллективу в середине ноября. Васильева представили начальник управления судебного департамента области Валерий Пахомов и председатель Арбитражного суда Вячеслав Доставалов. На должности администратора до прихода Васильева 18 лет отработал Леонид Куликовских. Он был освобожден от обязанностей из-за достижения предельного возраста госслужащего. Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Кургана покинул свою должность. Сергей Васильев прослужил военкомом более 12 лет.

Бывший военный комиссар города Кургана Сергей Васильев устроился на работу в Курганский арбитражный суд. Информация о новом сотруднике появилась на сайте организации. «В Арбитражный суд Курганской области назначен администратор суда — Васильев Сергей Анатольевич, ранее занимавший должность военного комиссара города Кургана», — сообщили в суде. Должность была вакантна с августа текущего года. Новый администратор был представлен коллективу в середине ноября. Васильева представили начальник управления судебного департамента области Валерий Пахомов и председатель Арбитражного суда Вячеслав Доставалов. На должности администратора до прихода Васильева 18 лет отработал Леонид Куликовских. Он был освобожден от обязанностей из-за достижения предельного возраста госслужащего. Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Кургана покинул свою должность. Сергей Васильев прослужил военкомом более 12 лет.