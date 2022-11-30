Мобилизованные жители Тюменской области отправились к новому месту несения службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобилизованные тюменцы отправились в зону спецоперации под живое исполнение песни «Катюша». На железнодорожном вокзале их провожали родные и близкие, а также официальные лица, в числе которых был губернатор региона Александр Моор.

В своей напутственной речи Моор пожелал бойцам удачи при выполнении боевых задач и пообещал военным, что правительство Тюменской области продолжит поддерживать мобилизованных жителей региона и закупать для них необходимое обмундирование и снаряжение. Подробнее о том, как прошло мероприятие расскажет фотоподборка URA.RU.

Перрон ж/д вокзала был заполнен людьми, которые пришли, чтобы поддержать мобилизованных бойцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Перед военными с напутственным словом выступил губернатор региона Александр Моор. Он пожелал мобилизованным удачи при выполнении боевых задач Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Провожали бойцов не только близкие, но и те, кто по-человечески за них переживал. Например, учительница пришла на отправку мобилизованных не в первый раз. Она искренне переживает за каждого, кто отправляется в зону СВО, и пишет им стихи. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После завершения официальной части церемонии, военные попрощались с родственниками, которые не могли сдержать своих слез от осознания предстоящей разлуки… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… затем сели в поезд, когда настало время отправления в путь, и пообещали вернуться живыми и здоровыми… Фото: Денис Моргунов © URA.RU