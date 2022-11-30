30 ноября 2022
29 ноября 2022

Под живой вокал «Катюши» мобилизованные бойцы покинули Тюмень. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованные жители Тюменской области отправились к новому месту несения службы Фото:

Мобилизованные тюменцы отправились в зону спецоперации под живое исполнение песни «Катюша». На железнодорожном вокзале их провожали родные и близкие, а также официальные лица, в числе которых был губернатор региона Александр Моор.

В своей напутственной речи Моор пожелал бойцам удачи при выполнении боевых задач и пообещал военным, что правительство Тюменской области продолжит поддерживать мобилизованных жителей региона и закупать для них необходимое обмундирование и снаряжение. Подробнее о том, как прошло мероприятие расскажет фотоподборка URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
Перрон ж/д вокзала был заполнен людьми, которые пришли, чтобы поддержать мобилизованных бойцов
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Перед военными с напутственным словом выступил губернатор региона Александр Моор. Он пожелал мобилизованным удачи при выполнении боевых задач
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Провожали бойцов не только близкие, но и те, кто по-человечески за них переживал. Например, учительница пришла на отправку мобилизованных не в первый раз. Она искренне переживает за каждого, кто отправляется в зону СВО, и пишет им стихи.
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Отправка мобилизованных. Тюмень
После завершения официальной части церемонии, военные попрощались с родственниками, которые не могли сдержать своих слез от осознания предстоящей разлуки…
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
… затем сели в поезд, когда настало время отправления в путь, и пообещали вернуться живыми и здоровыми…
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
…, а их семьи остались на перроне, пообещав ждать возвращения и верить в победу
Фото:

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Мобилизованные тюменцы отправились в зону спецоперации под живое исполнение песни «Катюша». На железнодорожном вокзале их провожали родные и близкие, а также официальные лица, в числе которых был губернатор региона Александр Моор. В своей напутственной речи Моор пожелал бойцам удачи при выполнении боевых задач и пообещал военным, что правительство Тюменской области продолжит поддерживать мобилизованных жителей региона и закупать для них необходимое обмундирование и снаряжение. Подробнее о том, как прошло мероприятие расскажет фотоподборка URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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