У курганского учителя, который жаловался Путину, начался новый суд

01 декабря 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Иск Владимира Кочеулова вернули в районный суд на повторное рассмотрение Фото: Александр Кадников © URA.RU Кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Владимира Кочеулова, который был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Материалы направлены на новое рассмотрение в Звериноголовский суд, сообщил URA.RU сам Кочеулов. «Департамент образования и психоневрологический диспансер подали жалобу на решение Курганского областного суда и Звериноголовского районного суда. Кассационный суд отменил решения двух судебных инстанций по моему иску и направил материалы на рассмотрение в Звериноголовский суд в новом составе», — рассказал Кочеулов. В конце ноября состоялось первое заседание в Звериноголовском суде. Кочеулов добавил, что подал дополнительные исковые требования: привлечь в качестве ответчиков прокуратуру Курганской области (из-за постановления звериноголовской прокуратуры о направлении учителей в психбольницу для освидетельствования) и департамент здравоохранения региона (так как больница нарушила требования проведения процедуры освидетельствования). Следующее заседание назначено на 7 декабря. Судья примет решение, рассматривать ли уточненные исковые требования. Кочеулов также подал жалобу в Верховный суд с просьбой отменить решение кассационного суда и оставить в силе решение Курганского областного суда. «В школе уже не работаю, но суды продолжаются», — отмечает он. Ранее URA.RU писало, что 14 декабря 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Вместе с тем, с 1 сентября 2022 года вышел приказ Минздрава, согласно которому все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Владимира Кочеулова, который был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Материалы направлены на новое рассмотрение в Звериноголовский суд, сообщил URA.RU сам Кочеулов. «Департамент образования и психоневрологический диспансер подали жалобу на решение Курганского областного суда и Звериноголовского районного суда. Кассационный суд отменил решения двух судебных инстанций по моему иску и направил материалы на рассмотрение в Звериноголовский суд в новом составе», — рассказал Кочеулов. В конце ноября состоялось первое заседание в Звериноголовском суде. Кочеулов добавил, что подал дополнительные исковые требования: привлечь в качестве ответчиков прокуратуру Курганской области (из-за постановления звериноголовской прокуратуры о направлении учителей в психбольницу для освидетельствования) и департамент здравоохранения региона (так как больница нарушила требования проведения процедуры освидетельствования). Следующее заседание назначено на 7 декабря. Судья примет решение, рассматривать ли уточненные исковые требования. Кочеулов также подал жалобу в Верховный суд с просьбой отменить решение кассационного суда и оставить в силе решение Курганского областного суда. «В школе уже не работаю, но суды продолжаются», — отмечает он. Ранее URA.RU писало, что 14 декабря 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Вместе с тем, с 1 сентября 2022 года вышел приказ Минздрава, согласно которому все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.