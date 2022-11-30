У курганского учителя, который жаловался Путину, начался новый суд

Кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Владимира Кочеулова, который был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Материалы направлены на новое рассмотрение в Звериноголовский суд, сообщил URA.RU сам Кочеулов.
«Департамент образования и психоневрологический диспансер подали жалобу на решение Курганского областного суда и Звериноголовского районного суда. Кассационный суд отменил решения двух судебных инстанций по моему иску и направил материалы на рассмотрение в Звериноголовский суд в новом составе», — рассказал Кочеулов.
В конце ноября состоялось первое заседание в Звериноголовском суде. Кочеулов добавил, что подал дополнительные исковые требования: привлечь в качестве ответчиков прокуратуру Курганской области (из-за постановления звериноголовской прокуратуры о направлении учителей в психбольницу для освидетельствования) и департамент здравоохранения региона (так как больница нарушила требования проведения процедуры освидетельствования). Следующее заседание назначено на 7 декабря. Судья примет решение, рассматривать ли уточненные исковые требования. Кочеулов также подал жалобу в Верховный суд с просьбой отменить решение кассационного суда и оставить в силе решение Курганского областного суда. «В школе уже не работаю, но суды продолжаются», — отмечает он.
Ранее URA.RU писало, что 14 декабря 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Вместе с тем, с 1 сентября 2022 года вышел приказ Минздрава, согласно которому все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.
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