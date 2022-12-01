Жителя Курганской области оштрафовали за призывы убивать депутатов Госдумы и чиновников

В Екатеринбурге суд признал шадринца виновным в публичных призывах к терроризму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Шадринска Курганской области оштрафовали за призывы убивать сотрудников администрации Шадринска и депутатов Государственной думы. Приговор вынесли в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя Шадринска. Мужчина размещал на своей странице в социальных сетях материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации, а также депутатов Госдумы», — указано в сообщении силового ведомства. Уголовные дела были возбуждены по фактам публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в августе Центральный окружной военный суд признал жителя Курганской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности через интернет, в которых он предлагал расправляться с сотрудниками правопорядка и представителями госвласти. Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей.