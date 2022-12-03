03 декабря 2022
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01 декабря 2022

Под Тюменью пьяный водитель улетел в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал пассажир автомобиля (архивное фото) Фото:

На трассе Ишим-Маслянка-Сладково водитель улетел в кювет. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП произошло на 89-м километре автодороги Ишим-Маслянка-Сладково. Автомобиль ВАЗ 2114, за рулем которого находился пьяный водитель, съехал в кювет. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля», — пояснили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Там же отметили, что водитель не в первый раз садится за руль в пьяном виде. За последние пять лет его трижды привлекали к уголовной ответственности за данное нарушение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени остановили пьяного водителя, гнавшего по «встречке». На вопрос автоинспектора о том, куда он двигался на автомобиле, мужчина заявил, что вообще не ехал на авто.

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На трассе Ишим-Маслянка-Сладково водитель улетел в кювет. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «ДТП произошло на 89-м километре автодороги Ишим-Маслянка-Сладково. Автомобиль ВАЗ 2114, за рулем которого находился пьяный водитель, съехал в кювет. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля», — пояснили в ведомстве. Там же отметили, что водитель не в первый раз садится за руль в пьяном виде. За последние пять лет его трижды привлекали к уголовной ответственности за данное нарушение. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени остановили пьяного водителя, гнавшего по «встречке». На вопрос автоинспектора о том, куда он двигался на автомобиле, мужчина заявил, что вообще не ехал на авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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