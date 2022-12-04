Жители ЯНАО стали меньше курить

05 декабря 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

В целом среди регионов ЯНАО занимает 74 место из 85 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа за последние три года сократили употребление табака. Об этом сообщается в рейтинге регионов, подготовленном агентством РИА Новости. «Эксперты констатируют, что, по сравнению с прошлым годом, в 48 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю в Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Омской области и Курганской областях, Республике Саха (Якутии) и Республике Алтай», — говорится в новости. Стоит отметить, что согласно показателям рейтинга, жители региона в целом стали стремиться к более здоровому образу жизни — рейтинговый балл в 2021 году составил 37, что на 1,1 выше чем в 2020 году. Несмотря на это, среди регионов позиции ЯНАО довольно низки — 74 место из 85. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО входит в число лидеров среди регионов по доступности дизельного топлива. На среднемесячную заработную плату на Ямале можно приобрести 1739 литров дизеля.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа за последние три года сократили употребление табака. Об этом сообщается в рейтинге регионов, подготовленном агентством РИА Новости. «Эксперты констатируют, что, по сравнению с прошлым годом, в 48 регионах РФ сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю в Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Омской области и Курганской областях, Республике Саха (Якутии) и Республике Алтай», — говорится в новости. Стоит отметить, что согласно показателям рейтинга, жители региона в целом стали стремиться к более здоровому образу жизни — рейтинговый балл в 2021 году составил 37, что на 1,1 выше чем в 2020 году. Несмотря на это, среди регионов позиции ЯНАО довольно низки — 74 место из 85. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО входит в число лидеров среди регионов по доступности дизельного топлива. На среднемесячную заработную плату на Ямале можно приобрести 1739 литров дизеля.