Под Тюменью открыли вакансию смотрителя кладбища

Подрядчик получит 275 тысяч рублей за год работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация поселка Боровский (расположен в 24 км от Тюмени) запустила конкурс на предоставление услуг смотрителя кладбища, за год работы готовы заплатить 275 тысяч рублей. Лот размещен на сайте госзакупок.

«Оказание услуг смотрителя кладбища в поселке Боровский (Тюменского района Тюменской области) в 2023 году. Начальная цена — 275 000 рублей», — говорится в документах закупки, размещенной администрацией муниципального образования.

Тому, кто займет должность смотрителя, предстоит следить за почти 10 гектарами, на которых располагается поселковое кладбище. Сотрудник будет выдавать разрешения на захоронения и указывать родственникам усопшего места под них, вести учет, охранять территорию и благоустраивать ее. Также смотритель проследит за тем, чтобы граждане самовольно не захватывали землю и не хоронили тела в запрещенных местах.

Ранее URA.RU писало, что в Заводоуковске (Тюменская область) власти выделили бюджет на транспортировку трупов с улиц города. В муниципалитете рассчитали, что за год эта услуга понадобится 28 раз.