В Курганской области резко выросло количество заболевших ОРВИ

За неделю заболеваемость ОРВИ в Курганской области выросла на 17,8% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области за прошедшую неделю выросло количество заболевших ОРВИ. Темп прироста заболеваемости составил 17,8%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«На территории Курганской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За неделю (28.11.2022 — 04.12.2022) регистрировано 9052 случая ОРВИ и 4 случая гриппа (4 случая А (H1N1)). Всего с начала сезона зарегистрировано 10 случаев гриппа (2 случая гриппа В и 8 случаев А (H1N1). Темп прироста заболеваемости за прошедшую неделю — 17,8%», — говорится в сообщении ведомства.

В Кургане за неделю было зарегистрировано 5218 случаев ОРВИ, темп прироста заболеваемости — 16,2%. По данным специалистов, циркулируют аденовирусы, метапневмовирусы и РС-вирусы. В Роспотребнадзоре призывают курганцев вакцинироваться от гриппа: уже привились 384550 человек, что составляет 47,8% от населения области.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU уточнили, что по данным на начало недели в регионе закрыли на карантин три школы полностью и 29 — частично. Решение о закрытии школ или классов принимают руководители образовательных учреждений, если заболеваемость превышает 20% от общего числа учащихся. При этом учеников переводят на дистант.

Ранее URA.RU писало, что в школах города Кургана закрыли 31 класс, где уровень заболеваемости ОРВИ превысил 20% от общего количества учащихся. В целом, по данным мэрии, школы города и детские сады работают в штатном режиме. Директор депздрава Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Он призвал вакцинировать детей от гриппа, так как они чаще болеют гриппом в этом сезоне.