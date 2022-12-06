Моор: в Тобольске появится новый четырехзвездочный отель

Гостиницу в Тобольске построят не менее чем на 120 номеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тобольске будет построен новый четырехзвездочный отель. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор после заключения соглашения между Тюменской областью и корпорацией «Туризм.РФ». Подписание документа состоялось 7 декабря в Москве.

«В Москве в Координационном центре правительства РФ в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Будем вместе строить отель 4* в Тобольске и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», — написал глава региона.

По словам Моора, гостиницу в Тобольске построят не менее чем на 120 номеров. Рядом с ней расположится термальный комплекс. Инвестиции в проект привлечет «Туризм.РФ». «Это первые наши совместные проекты, уверен, они будут не последними», — пообещал губернатор.