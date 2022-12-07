Путин ответил на слухи о мобилизации, Лавров назвал условие окончания СВО: главное к 7 декабря

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В продолжении мобилизации нет необходимости, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России не планируется новой волны мобилизации. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять условия для прекращения спецоперации на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 декабря.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что в России не планируется новой волны мобилизации. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять условия для прекращения спецоперации на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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