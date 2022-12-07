Путин ответил на слухи о мобилизации, Лавров назвал условие окончания СВО: главное к 7 декабря

В продолжении мобилизации нет необходимости, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что в России не планируется новой волны мобилизации. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять условия для прекращения спецоперации на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 декабря.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия готова принять условия по урегулированию ситуации на Украине, если интересы Москвы будут учтены. Значимым результатом СВО является вхождение в состав РФ новых регионов, заявил президент Путин;
- Второй волны мобилизации не будет, так как в этом нет необходимости, сообщил Путин. Президент России также пообещал решить проблему с выплатами мобилизованным;
- Украина причастна к атакам по трем аэродромам в России, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. В ООН призвали прекратить боевые действия на Украине в связи с атакой по аэродромам РФ;
- Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом, передает Пятый канал. Также армия РФ уничтожила более 130 солдат ВСУ;
- Конгресс США отправит Украине военную помощь на сумму 800 миллионов долларов в следующем году, написал Reuters. Закон о государственной обороне страны предполагает увеличение поддержки Киева в 2023 году;
- Следственный комитет России опросил вернувшихся российских военнопленных, они рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. В СК сообщили, что собирают доказательства, чтобы виновные не ушли от уголовной ответственности.