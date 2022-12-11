11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Малоимущим семьям мобилизованных в ЯНАО будет проще получить жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В доходах при признании граждан нуждающимися в жилье не будут учитываться выплаты мобилизованных Фото:

В ЯНАО выплаты, которые положены мобилизованным и их семьям, не будут учитываться в доходах при признании граждан малоимущими и предоставлении жилья по соцнайму. Об этом сообщается в документах на сайте окружного заксобрания.

«При определении дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей не учитываются доходы, полученные гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также доходы и суммы единовременной материальной помощи», — говорится в документе. Изменения вносятся в закон о признании граждан малоимущими и предоставлении им жилья по договорам соцнайма. Документ еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов назвал важнейшей задачей властей поддерживать мобилизованных ямальцев и их семьи. Он также отметил, что главы муниципалитетов ежедневно встречаются почти с 10 семьями военнослужащих.

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В ЯНАО выплаты, которые положены мобилизованным и их семьям, не будут учитываться в доходах при признании граждан малоимущими и предоставлении жилья по соцнайму. Об этом сообщается в документах на сайте окружного заксобрания. «При определении дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей не учитываются доходы, полученные гражданами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также доходы и суммы единовременной материальной помощи», — говорится в документе. Изменения вносятся в закон о признании граждан малоимущими и предоставлении им жилья по договорам соцнайма. Документ еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов назвал важнейшей задачей властей поддерживать мобилизованных ямальцев и их семьи. Он также отметил, что главы муниципалитетов ежедневно встречаются почти с 10 семьями военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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