СвЖД запустит ретропоезд «Эшелон Победы» по городам России 1 мая из Перми

Ретропоезд «Эшелон Победы» отправится в путь по росссийским городам 1 мая. Состав запустят из Перми, передает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
«К годовщине Победы запускаем военно-исторический ретропоезд. „Эшелон Победы“ начнет свой путь в Перми. Конечной точкой маршрута станет Ноябрьск» — указано в telegram-канале СвЖД.
Поезд сделает 19 остановок. Маршрут проложен по Пермскому краю, Свердловской и Тюменской областям, территориям ХМАО и ЯНАО.
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне к составу присоединили медицинский и грузовой вагоны, где разместили экспозицию с фотографиями фронтовиков, а также — бронеплатформу.
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