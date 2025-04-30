СвЖД запустит ретропоезд «Эшелон Победы» по городам России 1 мая из Перми

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На маршруте ретросостава 19 станций
На маршруте ретросостава 19 станций Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Ретропоезд «Эшелон Победы» отправится в путь по росссийским городам 1 мая. Состав запустят из Перми, передает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

«К годовщине Победы запускаем военно-исторический ретропоезд. „Эшелон Победы“ начнет свой путь в Перми. Конечной точкой маршрута станет Ноябрьск» — указано в telegram-канале СвЖД.

Поезд сделает 19 остановок. Маршрут проложен по Пермскому краю, Свердловской и Тюменской областям, территориям ХМАО и ЯНАО.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне к составу присоединили медицинский и грузовой вагоны, где разместили экспозицию с фотографиями фронтовиков, а также — бронеплатформу.

Ранее URA.RU рассказывало об уникальном поезде «Молотов», который будет курсировать по Прикамью. За почти четыре месяца он побывает в 14 населенных пунктах.

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Ретропоезд «Эшелон Победы» отправится в путь по росссийским городам 1 мая. Состав запустят из Перми, передает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). «К годовщине Победы запускаем военно-исторический ретропоезд. „Эшелон Победы“ начнет свой путь в Перми. Конечной точкой маршрута станет Ноябрьск» — указано в telegram-канале СвЖД. Поезд сделает 19 остановок. Маршрут проложен по Пермскому краю, Свердловской и Тюменской областям, территориям ХМАО и ЯНАО. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне к составу присоединили медицинский и грузовой вагоны, где разместили экспозицию с фотографиями фронтовиков, а также — бронеплатформу. Ранее URA.RU рассказывало об уникальном поезде «Молотов», который будет курсировать по Прикамью. За почти четыре месяца он побывает в 14 населенных пунктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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