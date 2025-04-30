Трамп честно ответил, что думает о позиции Путина по СВО

Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине
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Трамп выразил мнение, что Путин уважает его
Трамп выразил мнение, что Путин уважает его Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC. 

«Я бы сказал, что он [Путин] хотел бы остановить конфликт», — заявил Трамп каналу, добавив, что, по его мнению, российский лидер уважает его и не намерен «захватывать всю Украину». Однако президент США оговорился, что Путин может быть не вполне искренним в вопросе достижения мира, возможно, «немного морочит мне голову».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной наблюдается определенный прогресс, однако ситуация по-прежнему остается крайне нестабильной. Кроме того, президент США не исключил, что Вашингтон может принять решение о поддержке Украины в зависимости от действий российского руководства. Трамп также подчеркнул, что столкнулся с трудностями при взаимодействии с Владимиром Зеленским, отметив его вызывающее поведение во время визита украинского лидера в Белый дом.

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.  «Я бы сказал, что он [Путин] хотел бы остановить конфликт», — заявил Трамп каналу, добавив, что, по его мнению, российский лидер уважает его и не намерен «захватывать всю Украину». Однако президент США оговорился, что Путин может быть не вполне искренним в вопросе достижения мира, возможно, «немного морочит мне голову». Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной наблюдается определенный прогресс, однако ситуация по-прежнему остается крайне нестабильной. Кроме того, президент США не исключил, что Вашингтон может принять решение о поддержке Украины в зависимости от действий российского руководства. Трамп также подчеркнул, что столкнулся с трудностями при взаимодействии с Владимиром Зеленским, отметив его вызывающее поведение во время визита украинского лидера в Белый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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