С Собчак требуют многомилионный долг

Хамовнический суд: Ксения Собчак задолжала 3 млн рублей за установку каминов в доме
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
У Ксении Собчак присутствует долг за установку каминов в доме Фото:

Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева.

«Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона». Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу.

Ранее Собчак становилась героиней скандала, связанного с делом о вымогательстве. Ее подчиненных подозревали в вымогательстве денег у Ростеха и его главы Сергея Чемезова.

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Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева. «Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона». Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу. Ранее Собчак становилась героиней скандала, связанного с делом о вымогательстве. Ее подчиненных подозревали в вымогательстве денег у Ростеха и его главы Сергея Чемезова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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