С Собчак требуют многомилионный долг Хамовнический суд: Ксения Собчак задолжала 3 млн рублей за установку каминов в доме 14 декабря 2022 в 16:06 Размер текста - 17 + У Ксении Собчак присутствует долг за установку каминов в доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева. «Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона». Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу. Ранее Собчак становилась героиней скандала, связанного с делом о вымогательстве. Ее подчиненных подозревали в вымогательстве денег у Ростеха и его главы Сергея Чемезова. Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева. «Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона». Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу. Ранее Собчак становилась героиней скандала, связанного с делом о вымогательстве. Ее подчиненных подозревали в вымогательстве денег у Ростеха и его главы Сергея Чемезова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям