Россия планирует создать агропромышленный хаб в Катаре

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Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые
Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые Фото:

Правительства России и Катара ведут переговоры о создании совместного агропромышленного центра на территории арабской монархии. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Проект находится в стадии активной проработки. Продолжаем над этим работать», — заявил Мантуров «Известиям», отвечая на вопрос о статусе переговоров. 

По данным Мантурова, уже сейчас в структуре российского товарооборота преобладают зерновые — прежде всего пшеница и ячмень. А озвученная в марте 2025 года инициатива может значительно расширить экспортные возможности отечественных производителей сельхозпродукции. В перечень потенциально поставляемых товаров входят говядина, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия, соответствующие требованиям халяль.

Отмечается, что интерес Катара к российскому продовольствию подтверждается статистикой: в 2024 году экспорт мяса и пищевых субпродуктов из России в страны Персидского залива вырос более чем на 50%. Создание агрохаба позволит укрепить экономическое сотрудничество между странами и закрепить позиции России на перспективном ближневосточном рынке.

Ранее в апреле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе. После чего лидеры двух государств провели встречу в формате официального завтрака, пишет телеканал RT

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Правительства России и Катара ведут переговоры о создании совместного агропромышленного центра на территории арабской монархии. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Проект находится в стадии активной проработки. Продолжаем над этим работать», — заявил Мантуров «Известиям», отвечая на вопрос о статусе переговоров.  По данным Мантурова, уже сейчас в структуре российского товарооборота преобладают зерновые — прежде всего пшеница и ячмень. А озвученная в марте 2025 года инициатива может значительно расширить экспортные возможности отечественных производителей сельхозпродукции. В перечень потенциально поставляемых товаров входят говядина, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия, соответствующие требованиям халяль. Отмечается, что интерес Катара к российскому продовольствию подтверждается статистикой: в 2024 году экспорт мяса и пищевых субпродуктов из России в страны Персидского залива вырос более чем на 50%. Создание агрохаба позволит укрепить экономическое сотрудничество между странами и закрепить позиции России на перспективном ближневосточном рынке. Ранее в апреле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе. После чего лидеры двух государств провели встречу в формате официального завтрака, пишет телеканал RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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