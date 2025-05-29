Россия планирует создать агропромышленный хаб в Катаре

Правительства России и Катара ведут переговоры о создании совместного агропромышленного центра на территории арабской монархии. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Проект находится в стадии активной проработки. Продолжаем над этим работать», — заявил Мантуров «Известиям», отвечая на вопрос о статусе переговоров.
По данным Мантурова, уже сейчас в структуре российского товарооборота преобладают зерновые — прежде всего пшеница и ячмень. А озвученная в марте 2025 года инициатива может значительно расширить экспортные возможности отечественных производителей сельхозпродукции. В перечень потенциально поставляемых товаров входят говядина, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия, соответствующие требованиям халяль.
Отмечается, что интерес Катара к российскому продовольствию подтверждается статистикой: в 2024 году экспорт мяса и пищевых субпродуктов из России в страны Персидского залива вырос более чем на 50%. Создание агрохаба позволит укрепить экономическое сотрудничество между странами и закрепить позиции России на перспективном ближневосточном рынке.
Ранее в апреле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе. После чего лидеры двух государств провели встречу в формате официального завтрака, пишет телеканал RT.
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