Минюст РФ не нашел оснований признавать Пугачеву и Урганта иноагентами

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Телеведущий и певица не нарушали законодательство
Телеведущий и певица не нарушали законодательство Фото:

На данный момент нет оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко. 

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко. Его слова передает ТАСС.

Свириденко подчеркнул, что включение в реестр иностранных агентов возможно только при наличии доказательств нарушения закона, в том числе получения иностранной поддержки или осуществления деятельности, угрожающей безопасности России. По данным Минюста, в действиях Урганта и Пугачевой таких нарушений не выявлено.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой проверить основания для признания Урганта иностранным агентом. Поводом стали сообщения о регистрации телеведущего как индивидуального предпринимателя во Франции.

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На данный момент нет оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.  «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко. Его слова передает ТАСС. Свириденко подчеркнул, что включение в реестр иностранных агентов возможно только при наличии доказательств нарушения закона, в том числе получения иностранной поддержки или осуществления деятельности, угрожающей безопасности России. По данным Минюста, в действиях Урганта и Пугачевой таких нарушений не выявлено. Ранее депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой проверить основания для признания Урганта иностранным агентом. Поводом стали сообщения о регистрации телеведущего как индивидуального предпринимателя во Франции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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