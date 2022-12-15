15 декабря 2022

Курганский губернатор заявил о достижении, которое было практически невозможно

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, безработица в регионе снизилась в два раза Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что за последние полтора года в регионе был в два раза снижен уровень безработицы, что казалось почти невозможным. Об этом он 16 декабря рассказал журналистам, передает корреспондент URA.RU.

«За последний год-полтора удалось практически невозможное: в два раза снижен был показатель безработицы. И сегодня мы уже имеем другую проблему. Только в городе Кургане коллеги развернули более 3500 вакансий на четырех заводах крупных. И сейчас мы думаем, где брать людей», — сообщил Шумков.

Он отметил, что размер месячной зарплаты на свободных вакансиях составляет от 45 до 90 тыс. рублей. По словам губернатора, сейчас главный приоритет для региона — рабочие места.

Ранее Шумков сообщал, что за 3,5 года действия всех программ поддержки экономики в Курганской области будет создано 7500 новых рабочих мест. По данным губернатора, показатель безработицы в регионе снизился с 1,8% до 0,9%.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что за последние полтора года в регионе был в два раза снижен уровень безработицы, что казалось почти невозможным. Об этом он 16 декабря рассказал журналистам, передает корреспондент URA.RU. «За последний год-полтора удалось практически невозможное: в два раза снижен был показатель безработицы. И сегодня мы уже имеем другую проблему. Только в городе Кургане коллеги развернули более 3500 вакансий на четырех заводах крупных. И сейчас мы думаем, где брать людей», — сообщил Шумков. Он отметил, что размер месячной зарплаты на свободных вакансиях составляет от 45 до 90 тыс. рублей. По словам губернатора, сейчас главный приоритет для региона — рабочие места. Ранее Шумков сообщал, что за 3,5 года действия всех программ поддержки экономики в Курганской области будет создано 7500 новых рабочих мест. По данным губернатора, показатель безработицы в регионе снизился с 1,8% до 0,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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