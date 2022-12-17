В Тюмени сдают квартиру за 220 тысяч рублей. Фото

18 декабря 2022 в 07:09 Размер текста - 17 +

В квартире выполнен косметический ремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Тюмени сдают трехкомнатную квартиру за 220 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на платформе Avito. «Сдается отличная трешка в центре города. Общая площадь: 106 кв. м. Стоимость аренды: 130 тысяч рублей, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию 70%», — написано в объявлении. Там же отметили, что в арендную плату входят все дополнительные платежи. В квартире выполнен косметический ремонт и есть вся необходимая мебель. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей.

В центре Тюмени сдают трехкомнатную квартиру за 220 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на платформе Avito. «Сдается отличная трешка в центре города. Общая площадь: 106 кв. м. Стоимость аренды: 130 тысяч рублей, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию 70%», — написано в объявлении. Там же отметили, что в арендную плату входят все дополнительные платежи. В квартире выполнен косметический ремонт и есть вся необходимая мебель. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей.