17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

В Тюмени сдают квартиру за 220 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
В квартире выполнен косметический ремонт Фото:

В центре Тюмени сдают трехкомнатную квартиру за 220 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на платформе Avito.

«Сдается отличная трешка в центре города. Общая площадь: 106 кв. м. Стоимость аренды: 130 тысяч рублей, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию 70%», — написано в объявлении.

Там же отметили, что в арендную плату входят все дополнительные платежи. В квартире выполнен косметический ремонт и есть вся необходимая мебель.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей.

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В центре Тюмени сдают трехкомнатную квартиру за 220 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на платформе Avito. «Сдается отличная трешка в центре города. Общая площадь: 106 кв. м. Стоимость аренды: 130 тысяч рублей, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию 70%», — написано в объявлении. Там же отметили, что в арендную плату входят все дополнительные платежи. В квартире выполнен косметический ремонт и есть вся необходимая мебель. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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