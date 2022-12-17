В квартире выполнен косметический ремонт
В центре Тюмени сдают трехкомнатную квартиру за 220 тысяч рублей. Такое объявление опубликовано на платформе Avito.
«Сдается отличная трешка в центре города. Общая площадь: 106 кв. м. Стоимость аренды: 130 тысяч рублей, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию 70%», — написано в объявлении.
Там же отметили, что в арендную плату входят все дополнительные платежи. В квартире выполнен косметический ремонт и есть вся необходимая мебель.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей.
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