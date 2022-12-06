В Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Стоимость аренды 70 тысяч рублей в месяц, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию в размере 39 тысяч», — говорится в объявлении.
В квартире установлены световые кристаллы, которые обладают терапевтическим эффектом, полы с подогревом, кондиционер и увлажнитель воздуха. Мебель и бытовая техника привезена из разных стран: Швейцарии, Италии, Франции и других.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии.
Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii