06 декабря 2022

В Тюмени предлагают снять «однушку» за 119 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, квартира, аварийное жилье
В объявлении сказано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт Фото:

В Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Стоимость аренды 70 тысяч рублей в месяц, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию в размере 39 тысяч», — говорится в объявлении.

В квартире установлены световые кристаллы, которые обладают терапевтическим эффектом, полы с подогревом, кондиционер и увлажнитель воздуха. Мебель и бытовая техника привезена из разных стран: Швейцарии, Италии, Франции и других.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии.

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В Тюмени сдают однокомнатную квартиру с евроремонтом, расположенную в центре города. Стоимость аренды в первый месяц составит 119 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира в районе Дома Печати. Стоимость аренды 70 тысяч рублей в месяц, также в первый месяц необходимо оплатить комиссию в размере 39 тысяч», — говорится в объявлении. В квартире установлены световые кристаллы, которые обладают терапевтическим эффектом, полы с подогревом, кондиционер и увлажнитель воздуха. Мебель и бытовая техника привезена из разных стран: Швейцарии, Италии, Франции и других. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную на улице Пожарных и спасателей. Первый месяц жизни в ней обойдется жителям в 260 тысяч рублей из-за залога и комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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