В ЯНАО продают стоматологию за 6,5 миллионов рублей 18 декабря 2022 в 02:18 Размер текста - 17 + В Губкинском продают стоматологию с лицензией на протезирование зубов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) продается стоматологический кабинет с оборудованием за 6,5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Готовый бизнес — стоматология с помещением. Адрес: Губкинский, 11-й микрорайон, 39; цена: 6499999 рублей», — указал продавец на сайте объявлений. Владелец сообщает, что стоматологический кабинет снабжен новым оборудованием, площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Имеется бессрочная лицензия на услуги по протезированию зубов. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продается действующий бизнес по производству кислорода и азота. В продажу включены земля, цех по производству и расходные материалы. В Губкинском (ЯНАО) продается стоматологический кабинет с оборудованием за 6,5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Готовый бизнес — стоматология с помещением. Адрес: Губкинский, 11-й микрорайон, 39; цена: 6499999 рублей», — указал продавец на сайте объявлений. Владелец сообщает, что стоматологический кабинет снабжен новым оборудованием, площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Имеется бессрочная лицензия на услуги по протезированию зубов. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продается действующий бизнес по производству кислорода и азота. В продажу включены земля, цех по производству и расходные материалы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям