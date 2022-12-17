17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

В ЯНАО продают стоматологию за 6,5 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматологическое кресло
В Губкинском продают стоматологию с лицензией на протезирование зубов Фото:

В Губкинском (ЯНАО) продается стоматологический кабинет с оборудованием за 6,5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.

«Готовый бизнес — стоматология с помещением. Адрес: Губкинский, 11-й микрорайон, 39; цена: 6499999 рублей», — указал продавец на сайте объявлений.

Владелец сообщает, что стоматологический кабинет снабжен новым оборудованием, площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Имеется бессрочная лицензия на услуги по протезированию зубов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продается действующий бизнес по производству кислорода и азота. В продажу включены земля, цех по производству и расходные материалы.

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В Губкинском (ЯНАО) продается стоматологический кабинет с оборудованием за 6,5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Готовый бизнес — стоматология с помещением. Адрес: Губкинский, 11-й микрорайон, 39; цена: 6499999 рублей», — указал продавец на сайте объявлений. Владелец сообщает, что стоматологический кабинет снабжен новым оборудованием, площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Имеется бессрочная лицензия на услуги по протезированию зубов. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском продается действующий бизнес по производству кислорода и азота. В продажу включены земля, цех по производству и расходные материалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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