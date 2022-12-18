В Курганской области изменилось количество школ, закрытых на карантин

Количество школ, полностью закрытых на карантин, снизилось с 9 до 6 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области три школы отменили карантин из-за ОРВИ и гриппа. Общее количество образовательных учреждений, которые переходили на дистант полностью или частично снизилось, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования по Курганской области.

«По данным на 19 декабря в Курганской области частично закрыты 75 школ и 36 садиков. Полностью закрыты шесть школ. Наблюдается снижение количества образовательных учреждений, где введены данные меры. Закрытых детских садов нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области девять школ полностью закрывали на карантин 16 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще 80 школ были закрыты частично. Также на карантин были закрыты два детских сада. Решение о карантине принимают директора образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме.