В Курганской области зафиксировали десятки случаев свиного гриппа

В регионе — 40 случаев гриппа за неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области за неделю зарегистрировали 40 случаев гриппа, из которых 30 случаев — А (H1N1) или «свиной грипп» и 10 — грипп В. Это значительно больше, чем было выявлено неделей ранее (всего восемь случаев гриппа). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«В Курганской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппа. На прошедшей неделе (12.12.2022 — 18.12.2022) зарегистрировано 40 случаев гриппа (10 случаев гриппа В и 30 случаев А (H1N1)). Всего с начала сезона подтверждено 58 случаев гриппа (16 — вирус гриппа В и 42 — вирус гриппа А (H1N1))», — говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что выявленные штаммы гриппа входят в состав сезонной вакцины. Прививку получили более 392 тысяч жителей Курганской области, что составляет 49% от населения. Эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, тщательно мыть руки, проветривать помещения. При заболевании не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рассказали про агрессивные типы гриппа. Курганские эпидемиологи пояснили, чем опасен грипп и дали советы, как уберечься от вирусов.