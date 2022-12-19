Бортмеханик самолета получил срок за убийство коллеги в тюменской гостинице

Конфликт между мужчинами произошел 27 февраля 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский районный суд Тюмени признал виновным бортмеханика Николая Забродина, который до смерти забил коллегу в тюменской гостинице «Лайнер». Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. За содеянное он приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

«Калининский районный суд вынес приговор в отношении Николая Забродина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, эксперта назначил Николаю Забродину наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

Как установило следствие, 27 февраля 2022 года Забродин, находясь в гостинице «Лайнер», в нетрезвом состоянии зашел к своему коллеге, чтобы выяснить с ним отношения. Разговора не получилось, и мужчина начал избивать своего оппонента. Он наносил ему удары руками, ногами и стулом с металлическими ножками. От полученных травм коллега бортмеханика скончался на месте.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Суд приговорил его к 9 годам колонии строго режима. Мужчина также должен будет выплатить жене и детям погибшего по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Адвокат Забродина обжаловал приговор.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской гостинице «Лайнер» произошло убийство, в совершении которого подозревается бортмеханик из Новосибирска. По данным следствия, во время конфликта мужчина нанес своему оппоненту не менее 18 ударов руками, ногами и стулом.