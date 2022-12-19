19 декабря 2022

Власти ЯНАО рассказали о смертности от гриппа

Депздрав: в ЯНАО за 2021 и 2022 года не было умерших от гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние два года в ЯНАО не было летальных исходов из-за гриппа Фото:
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Свиной грипп — 2022

За последнее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не было летальных исходов от заболевания гриппом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные медицинских учреждений.

«В 2021 и 2022 году от гриппа нет умерших в ЯНАО. Эта информация исходя из данных медицинских организаций», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа с 20 декабря школьников переводят на дистанционное обучение. Также округ вошел в число регионов с высокими показателями заболеваемости.

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За последнее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не было летальных исходов от заболевания гриппом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные медицинских учреждений. «В 2021 и 2022 году от гриппа нет умерших в ЯНАО. Эта информация исходя из данных медицинских организаций», — уточнили там. Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа с 20 декабря школьников переводят на дистанционное обучение. Также округ вошел в число регионов с высокими показателями заболеваемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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