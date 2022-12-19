Власти ЯНАО рассказали о смертности от гриппа

Депздрав: в ЯНАО за 2021 и 2022 года не было умерших от гриппа

20 декабря 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

За последние два года в ЯНАО не было летальных исходов из-за гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 За последнее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не было летальных исходов от заболевания гриппом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные медицинских учреждений. «В 2021 и 2022 году от гриппа нет умерших в ЯНАО. Эта информация исходя из данных медицинских организаций», — уточнили там. Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа с 20 декабря школьников переводят на дистанционное обучение. Также округ вошел в число регионов с высокими показателями заболеваемости.

За последнее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не было летальных исходов от заболевания гриппом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные медицинских учреждений. «В 2021 и 2022 году от гриппа нет умерших в ЯНАО. Эта информация исходя из данных медицинских организаций», — уточнили там. Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа с 20 декабря школьников переводят на дистанционное обучение. Также округ вошел в число регионов с высокими показателями заболеваемости.