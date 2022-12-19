Власти ЯНАО рассказали о смертности от гриппа

За последние два года в ЯНАО не было летальных исходов из-за гриппа
новость из сюжетаСвиной грипп — 2022
За последнее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не было летальных исходов от заболевания гриппом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения, ссылаясь на данные медицинских учреждений.
«В 2021 и 2022 году от гриппа нет умерших в ЯНАО. Эта информация исходя из данных медицинских организаций», — уточнили там.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ и гриппа с 20 декабря школьников переводят на дистанционное обучение. Также округ вошел в число регионов с высокими показателями заболеваемости.
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