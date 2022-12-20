В Курганской области в пожарах погибли два человека

21 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Во время пожаров погибли хозяева домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мишкинском и Петуховском муниципальных округах Курганской области произошли два пожара, в которых погибли хозяева домов. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «20 декабря текущего года в городе Петухово и селе Кирово Мишкинского района в пожарах погибли люди. После тушения пожара в одном из частных домов, расположенных в Петухово по ул. Островского, было обнаружено тело мужчины, 1961 года рождения. После пожара в одном из домов по ул. Школьная в селе Кирово Мишкинского района обнаружено тело женщины, 1935 года рождения», — указано в сообщении. Выяснилось, что погибшие — это хозяева домов. Возгорания произошли внутри помещений. Представители СК добавили, что специалисты не выявили криминальные причины смертей. Следователи назначили пожарно-технические экспертизы. Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели людей.

В Мишкинском и Петуховском муниципальных округах Курганской области произошли два пожара, в которых погибли хозяева домов. Данная информация была размещена 21 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «20 декабря текущего года в городе Петухово и селе Кирово Мишкинского района в пожарах погибли люди. После тушения пожара в одном из частных домов, расположенных в Петухово по ул. Островского, было обнаружено тело мужчины, 1961 года рождения. После пожара в одном из домов по ул. Школьная в селе Кирово Мишкинского района обнаружено тело женщины, 1935 года рождения», — указано в сообщении. Выяснилось, что погибшие — это хозяева домов. Возгорания произошли внутри помещений. Представители СК добавили, что специалисты не выявили криминальные причины смертей. Следователи назначили пожарно-технические экспертизы. Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели людей.