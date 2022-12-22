На федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии погибли четыре человека.
«Четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись легковой автомобиль „Хендэ“ и большегруз „Вольво“», — передает ведомство.
В автомобиле «Хендэ» находилось пять человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Он вместе с тремя пассажирами скончался на месте, четвертый пассажир был доставлен в больницу.
В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на трассе соблюдается в прежнем режиме.
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На федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии погибли четыре человека. «Четыре человека погибли в ДТП на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулись легковой автомобиль „Хендэ“ и большегруз „Вольво“», — передает ведомство. В автомобиле «Хендэ» находилось пять человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Он вместе с тремя пассажирами скончался на месте, четвертый пассажир был доставлен в больницу. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на трассе соблюдается в прежнем режиме. Ранее агентство писало о том, что 23 декабря тюменской «трассе смерти» присвоен высокой уровень опасности. По данным ГИБДД, на трассе для движения автомобилей возникают сложности из-за погодных условий.