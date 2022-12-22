Президентский полк пополнит рекордное число тюменцев

Алексей Куличков считает, что тюменцы украсят любые войска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Призывники из Тюменской области будут служить в Президентском полку и на флоте. Об этом на пресс- конференции рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Тюменцы востребованы в военной элите и отвечают всем требованиям этих войск.

«В эти рода войск мы отправляем рекордное число призывников. Обычно эта цифра не превышала 70-80, в этот раз больше 100 в каждый. И столько же отправятся в ВДВ», — отметил Куличков.

Так же тюменцам предстоит служить в ракетных и железнодорожных войсках, нацгвардии. В этом году осенний призыв длился два, а не три месяца из-за частичной мобилизации. Она помогла войти в призывной период более плавно, рассказал Куличков.

«Были готовы призывные комиссии, нам не пришлось настраиваться перед призывом. Так что справились даже в сжатые сроки», — добавил он. Всего, по словам тюменского военкома, будут призваны 1600 человек.

Ранее URA.RU писало, что призывной возраст планируют увеличить до 21 года. В Госдуме предполагают, что это произойдет в 2023 году.