В Кургане заменят три автобусных маршрута

20 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Пока известно, что в Кургане заменят 16 маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане заменят три старых автобусных маршрута на новые. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «№ 388 „Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон“ заменяется маршрутом № 28 „Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле“ с сокращением пути следования. № 391 „1 микрорайон — ул. Криволапова“ заменяется маршрутом № 57 „1 микрорайон — ул. Криволапова“ с изменением пути следования. № 396 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха ‚Голубые озера‘)“ заменяется маршрутом № 96 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый“ с сокращением пути следования в летний период», — указано в сообщении. Ранее представители этой группы сообщали, что таким же образом заменят еще 13 маршрутов. С начала 2023 года в городе запустят 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый . Владельцев новых маршрутов выбрали в середине декабря.

В Кургане заменят три старых автобусных маршрута на новые. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «№ 388 „Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон“ заменяется маршрутом № 28 „Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле“ с сокращением пути следования. № 391 „1 микрорайон — ул. Криволапова“ заменяется маршрутом № 57 „1 микрорайон — ул. Криволапова“ с изменением пути следования. № 396 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха ‚Голубые озера‘)“ заменяется маршрутом № 96 „Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый“ с сокращением пути следования в летний период», — указано в сообщении. Ранее представители этой группы сообщали, что таким же образом заменят еще 13 маршрутов. С начала 2023 года в городе запустят 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Владельцев новых маршрутов выбрали в середине декабря.