Тюменцам перечислят пенсии по нестандартному графику

Тюменцам, получающим пенсию на счета в банках, деньги за январь перечислят досрочно

26 декабря 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

«Электронные» деньги за январь поступят пенсионерам досрочно, до 30 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из-за праздничных выходных в январе жители Тюменской области, чьи пенсии приходят на счета в банках, получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР. «В связи с предстоящими в январе праздничными днями, жители Тюменской области, получающие пенсии и иные соцвыплаты через кредитные организации (на счет по вкладу или на счет банковской карты) 8 и 19 числа месяца, получат январские выплаты досрочно. Это произойдет не позднее 30 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения ПФР. Тем тюменцам, чьи пенсии разносят почтальоны, выплаты поступят с учетом графика работы «Почты России» в праздники. Так, в Тюмени они начнутся с 3 января, в других муниципалитетах информацию необходимо уточнять в почтовых отделениях.

Из-за праздничных выходных в январе жители Тюменской области, чьи пенсии приходят на счета в банках, получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР. «В связи с предстоящими в январе праздничными днями, жители Тюменской области, получающие пенсии и иные соцвыплаты через кредитные организации (на счет по вкладу или на счет банковской карты) 8 и 19 числа месяца, получат январские выплаты досрочно. Это произойдет не позднее 30 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения ПФР. Тем тюменцам, чьи пенсии разносят почтальоны, выплаты поступят с учетом графика работы «Почты России» в праздники. Так, в Тюмени они начнутся с 3 января, в других муниципалитетах информацию необходимо уточнять в почтовых отделениях.