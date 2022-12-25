Тюменцам перечислят пенсии по нестандартному графику

Из-за праздничных выходных в январе жители Тюменской области, чьи пенсии приходят на счета в банках, получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР.
«В связи с предстоящими в январе праздничными днями, жители Тюменской области, получающие пенсии и иные соцвыплаты через кредитные организации (на счет по вкладу или на счет банковской карты) 8 и 19 числа месяца, получат январские выплаты досрочно. Это произойдет не позднее 30 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения ПФР.
Тем тюменцам, чьи пенсии разносят почтальоны, выплаты поступят с учетом графика работы «Почты России» в праздники. Так, в Тюмени они начнутся с 3 января, в других муниципалитетах информацию необходимо уточнять в почтовых отделениях.
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Из-за праздничных выходных в январе жители Тюменской области, чьи пенсии приходят на счета в банках, получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР. «В связи с предстоящими в январе праздничными днями, жители Тюменской области, получающие пенсии и иные соцвыплаты через кредитные организации (на счет по вкладу или на счет банковской карты) 8 и 19 числа месяца, получат январские выплаты досрочно. Это произойдет не позднее 30 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного отделения ПФР. Тем тюменцам, чьи пенсии разносят почтальоны, выплаты поступят с учетом графика работы «Почты России» в праздники. Так, в Тюмени они начнутся с 3 января, в других муниципалитетах информацию необходимо уточнять в почтовых отделениях.