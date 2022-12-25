В Курганской области выросли цены на техосмотр

26 декабря 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Курганцы заплатят за техосмотр больше, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области подняли предельные цены на технический осмотр транспорта. Об этом сообщается в официальном постановлении регионального правительства. «Предельная стоимость технического осмотра легкового автомобиля поднялась с 372 рублей (по статистике 2021 года) до 913 рублей. Для транспортных средств массой до 5 тонн максимальная цена увеличилась до 1 888 рублей. Водители машин, которые предназначены для перевозки грузов и чья масса от 3,5 до 12 тон, могут заплатить до 1 966 рублей», — указано в сообщении правительства Курганской области. Водителям спецтранспорта также придется заплатить больше, чем в прошлом году. Для коммунального хозяйства максимальная стоимость техосмотра составляет 1 994 рубля. Для машин, которые используются в перевозке крупного руза, цена выросла до 1 155 рублей. Стоимость техосмотра для перевозчиков опасных грузов варьируется от 904 до 2 544 рублей. Ранее URA.RU писало, что выросли цены и на квартиры в Кургане. В городе за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 27,5%. В среднем с начала года стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 11,2% по стране, а средняя стоимость квадратного метра в них — на 16,2%.

В Курганской области подняли предельные цены на технический осмотр транспорта. Об этом сообщается в официальном постановлении регионального правительства. «Предельная стоимость технического осмотра легкового автомобиля поднялась с 372 рублей (по статистике 2021 года) до 913 рублей. Для транспортных средств массой до 5 тонн максимальная цена увеличилась до 1 888 рублей. Водители машин, которые предназначены для перевозки грузов и чья масса от 3,5 до 12 тон, могут заплатить до 1 966 рублей», — указано в сообщении правительства Курганской области. Водителям спецтранспорта также придется заплатить больше, чем в прошлом году. Для коммунального хозяйства максимальная стоимость техосмотра составляет 1 994 рубля. Для машин, которые используются в перевозке крупного руза, цена выросла до 1 155 рублей. Стоимость техосмотра для перевозчиков опасных грузов варьируется от 904 до 2 544 рублей. Ранее URA.RU писало, что выросли цены и на квартиры в Кургане. В городе за 2022 год средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 27,5%. В среднем с начала года стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 11,2% по стране, а средняя стоимость квадратного метра в них — на 16,2%.