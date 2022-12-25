Губернатор Шумков назвал Суворова лучшим русским менеджером

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал Александра Суворова лучшим русским менеджером и примером на все времена. Об этом он сказал в предновогоднем интервью КТРК Курган, отвечая на вопрос о том, кто послужил примером для Шумкова в формировании личности.
«Самым лучшим русским менеджером (сейчас всех управленцев называем менеджерами) является Александр Васильевич Суворов. Если почитать его книжку „Наука побеждать“, и не зацикливаться только на ее военном исполнении, там огромное количество отгадок на все наши вопросы. Тяжело в учении — легко в бою. Разберитесь с любой проблемой, чем больше вы над ней работаете, тем более профессионально будет появляться следующее решение. Это имеет отношение к строительству дорог, к лечению больных, ко всем остальным вопросам. У него в этой книге написано очень многое», — сказал Шумков.
Губернатор также отметил, что Суворов прослыл при дворе причудливым господином, так как «изобретал причудливые формы для подачи правды». Полководец не проиграл ни одной битвы и все победы даровал своей стране. Шумком добавил, что считает Суворова примером на все века и времена.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал Александра Суворова лучшим русским менеджером и примером на все времена. Об этом он сказал в предновогоднем интервью КТРК Курган, отвечая на вопрос о том, кто послужил примером для Шумкова в формировании личности. «Самым лучшим русским менеджером (сейчас всех управленцев называем менеджерами) является Александр Васильевич Суворов. Если почитать его книжку „Наука побеждать“, и не зацикливаться только на ее военном исполнении, там огромное количество отгадок на все наши вопросы. Тяжело в учении — легко в бою. Разберитесь с любой проблемой, чем больше вы над ней работаете, тем более профессионально будет появляться следующее решение. Это имеет отношение к строительству дорог, к лечению больных, ко всем остальным вопросам. У него в этой книге написано очень многое», — сказал Шумков. Губернатор также отметил, что Суворов прослыл при дворе причудливым господином, так как «изобретал причудливые формы для подачи правды». Полководец не проиграл ни одной битвы и все победы даровал своей стране. Шумком добавил, что считает Суворова примером на все века и времена. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков рассказал, как планирует встретить Новый год. Он также пояснил, что стал вынужденным трудоголиком из-за коллег.