Губернатор Шумков назвал Суворова лучшим русским менеджером

Губернатор Шумков: «Лучшим русским менеджером является Суворов»

26 декабря 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков считает Александра Суворова примером на все времена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал Александра Суворова лучшим русским менеджером и примером на все времена. Об этом он сказал в предновогоднем интервью КТРК Курган, отвечая на вопрос о том, кто послужил примером для Шумкова в формировании личности. «Самым лучшим русским менеджером (сейчас всех управленцев называем менеджерами) является Александр Васильевич Суворов. Если почитать его книжку „Наука побеждать“, и не зацикливаться только на ее военном исполнении, там огромное количество отгадок на все наши вопросы. Тяжело в учении — легко в бою. Разберитесь с любой проблемой, чем больше вы над ней работаете, тем более профессионально будет появляться следующее решение. Это имеет отношение к строительству дорог, к лечению больных, ко всем остальным вопросам. У него в этой книге написано очень многое», — сказал Шумков. Губернатор также отметил, что Суворов прослыл при дворе причудливым господином, так как «изобретал причудливые формы для подачи правды». Полководец не проиграл ни одной битвы и все победы даровал своей стране. Шумком добавил, что считает Суворова примером на все века и времена. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков рассказал, как планирует встретить Новый год. Он также пояснил, что стал вынужденным трудоголиком из-за коллег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал Александра Суворова лучшим русским менеджером и примером на все времена. Об этом он сказал в предновогоднем интервью КТРК Курган, отвечая на вопрос о том, кто послужил примером для Шумкова в формировании личности. «Самым лучшим русским менеджером (сейчас всех управленцев называем менеджерами) является Александр Васильевич Суворов. Если почитать его книжку „Наука побеждать“, и не зацикливаться только на ее военном исполнении, там огромное количество отгадок на все наши вопросы. Тяжело в учении — легко в бою. Разберитесь с любой проблемой, чем больше вы над ней работаете, тем более профессионально будет появляться следующее решение. Это имеет отношение к строительству дорог, к лечению больных, ко всем остальным вопросам. У него в этой книге написано очень многое», — сказал Шумков. Губернатор также отметил, что Суворов прослыл при дворе причудливым господином, так как «изобретал причудливые формы для подачи правды». Полководец не проиграл ни одной битвы и все победы даровал своей стране. Шумком добавил, что считает Суворова примером на все века и времена. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков рассказал, как планирует встретить Новый год. Он также пояснил, что стал вынужденным трудоголиком из-за коллег.