Курганские чиновники будут дежурить в новогодние праздники

27 декабря 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В администрации Кургана чиновники подразделений будут нести дежурство в новогодние выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подразделениях курганской администрации чиновники будут нести дежурство в новогодние выходные. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова во время трансляции интервью Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». За эфиром следил корреспондент URA.RU. «Во всех подразделениях администрации города Кургана у нас назначаются ответственные дежурные. В том числе наше управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) переходит на усиленный круглосуточный режим работы. Несмотря на то, что календарно будут праздничные дни, руководители города и специалисты фактически будут на работе», — рассказала мэр. По ее словам, городские службы, от которых зависит безопасность и жизнеобеспечение города, будут работать в усиленном круглосуточном режиме. Перед департаментом ЖКХ и перед руководителями управляющих компаний также поставлены задачи обеспечить курганцев стабильной подачей воды, электроэнергии и сохранение придомовых территорий в чистоте. Ранее URA.RU писало, что на оборонном предприятии «Курганский машиностроительный завод» сотрудники будут работать в праздничные дни. В пресс-службе предприятия подтвердили URA.RU, что заводчане будут работать 3,4,5 и 6 января.

В подразделениях курганской администрации чиновники будут нести дежурство в новогодние выходные. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова во время трансляции интервью Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». За эфиром следил корреспондент URA.RU. «Во всех подразделениях администрации города Кургана у нас назначаются ответственные дежурные. В том числе наше управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) переходит на усиленный круглосуточный режим работы. Несмотря на то, что календарно будут праздничные дни, руководители города и специалисты фактически будут на работе», — рассказала мэр. По ее словам, городские службы, от которых зависит безопасность и жизнеобеспечение города, будут работать в усиленном круглосуточном режиме. Перед департаментом ЖКХ и перед руководителями управляющих компаний также поставлены задачи обеспечить курганцев стабильной подачей воды, электроэнергии и сохранение придомовых территорий в чистоте. Ранее URA.RU писало, что на оборонном предприятии «Курганский машиностроительный завод» сотрудники будут работать в праздничные дни. В пресс-службе предприятия подтвердили URA.RU, что заводчане будут работать 3,4,5 и 6 января.